В Волгоградской области вновь зафиксирован рост цен на все марки бензина, а также дизельное топливо. По данным Волгоградстата, больше всего подорожал за неделю АИ-92. Цена выросла на 12 копеек – до 63,14 рубля за литр, тогда как в прежнем отчете стоимость этого автомобильного бензина составляла 63,02 рубля за литр.

АИ-95 также подрос на 11 копеек, достигнув психологической отметки в 70 рублей за литр. На 6 копеек подорожал АИ-98 и теперь стоит 91,02 руб. Самый незначительный рост – всего на 3 копейки – продемонстрировало дизельное топливо. Теперь литр дизеля продают на АЗС за 74,31 рубля за литр.





