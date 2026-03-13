



Водитель из Волгограда стал звездой соцсетей после публикации видео с регистратора, на котором запечатлено жёсткое лобовое столкновение на «танцующем» мосту. Ролик, смонтированный под зажигательную музыку, создал иллюзию абсолютного спокойствия мужчины за рулём. Однако одна из участниц аварии, которая находилась в том самом авто из видеоролика, до сих пор с содроганием вспоминает момент аварии.





На кадрах, разлетевшихся в интернете, видно, как автомобиль спокойно движется по мосту через Волгу в сторону Дзержинского района. Внезапно на полосу встречного движения вылетает «Нива» и таранит движущийся автомобиль. Благодаря музыкальному сопровождению создаётся впечатление, что водитель внедорожника с невозмутимым видом продолжает подпевать песне в момент столкновения.

С момента публикации, датированной концом января, видео набрало огромное количество просмотров и реакций. Только в одной из запрещённых социальных соцсетей его посмотрели свыше пяти миллионов раз. Многие пользователи восхищались выдержкой водителя Land Rover в критический момент.

Позже выяснилось, что оригинальная запись не содержала музыки. А для Фатимы, которая находилась на пассажирском сидении автомобиля, тот день запомнится надолго.

— Я говорила с 18 лет, что в 28 умру от машины. Перед тем как это произошло, мне стало резко плохо, я купила себе чай с мелиссой на заправке, чтобы успокоиться. Сев в машину, сказала Игорю в шутку о том, что странно, почему я всегда боялась умереть в 28 от столкновения с машиной, — поделилась своими воспоминаниями девушка в Telegram-канале.

Как призналась волгоградка, тогда она еще не подозревала, что ждет их с супругом дальше.

— От удара я головой разбила лобовое, поэтому так от шока и страха вскрикивала. В машину резко пошел дым, и я боялась возгорания. Моя дверь сломалась, и я не могла выйти, — рассказала после происшествия девушка.

Самым большим облегчением для супругов стало осознание того, что в машине не было детей. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает. Однако саму Фатиму удивляет и даже расстраивает то, как интернет превратил их трагедию в мем, наградив её мужа титулом «самого хладнокровного водителя Волгограда».

Видео и фото: Black Mamba / t.me