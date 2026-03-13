Аферисты обманывают волгоградцев под видом сотрудников «энергосбыта»

Телефонные мошенники все чаще стали использовать схему, представляясь волгоградцам сотрудниками «энергосбыта». Аферисты убеждают жителей региона в необходимости переоформления положенных льгот на электроэнергию.

В частности, злоумышленники сообщают, что необходимо переоформить положенные по возрасту льготы на ресурс с помощью подтверждения кода из СМС. Далее мошенники действуют по давно знакомым схемам – получают доступ к Госуслугам или банковским приложениям для оформления кредитов или похищения денежных средств.

После всех действий звонившие исчезают, заблокировав номер своей жертвы.