Жители волгоградского хутора «выбили» в суде школьный автобус





В Волгоградской области после обращения жителей хутора Недоступов администрацию обязали обеспечить транспортное сообщение между населенным пунктом и школой.

Установлено, что муниципалитетом не была организована доставка учеников до образовательной организации, находящейся на расстоянии более 6 км от населенного пункта. В связи с этим родители были вынуждены за свой счет привозить детей в МКОУ «Красноярская СШ № 2» и обратно.

По итогам проверки прокуратурой Жирновского района в суд было предъявлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации района. Решением районного суда иск был удовлетворен.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль.