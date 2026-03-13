Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам волгоградцев





В Волгоградской области в 2025 году из обращения изъяли 101 подделку денежных купюр. Как сообщили ИА «Высота 102» в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, это на 21,7% меньше, чем годом ранее. В 2024 году было обнаружено 129 фальшивых купюр и монет.

По информации специалистов, чаще всего среди фальшивых денег, которые удалось выявить в Волгоградской области, встречались банкноты номиналом 5000 рублей – 57 фальшивок из 101. К 2024 году фальшивых пятитысячных выявили 69 штук.

– Количество попавших в оборот поддельных купюр номиналом 1000 рублей осталось на прежнем уровне. В 2025 году таких выявлено 40 (в 2024 – 41). Подобная тенденция наблюдается и среди банкнот номиналом 100 рублей. В прошлом году выявлено 3 против 4 в 2024, – сообщают в отделении.

А вот двухтысячных в 2025 году не обнаружено вовсе. За весь прошедший год обнаружили всего одну поддельную монету номиналом 10 рублей.

Среди фальшивок в прошлом году в Волгоградской области попадались и купюры иностранных государств – в 2025 году в регионе из обращения изъяты 9 купюр против 8 в 2024.