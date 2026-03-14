Волгоградцам рассказали, как увеличить трудовой стаж

В Волгоградской области жители могут увеличить свой трудовой стаж, если осуществляют уход за пожилым человеком старше 80 лет или с инвалидностью I группы. В Отделении СФР по региону сообщили, что в данном случае в стаж зачтут 1,8 ИПК за полный год. Если период меньше, то и стаж рассчитают пропорционально времени ухода.

Однако необходимо всё официально оформить для того, чтобы увеличить трудовой стаж. Это можно сделать после завершения ухода в целом, а также одного или нескольких периодов ухода. Для этого нужно подать соответствующее заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Волгоградской области. Для повышения трудового стажа по данному обстоятельству обратившемуся должно быть более 14 лет.





