Минобороны: украинский БПЛА сбит в Волгоградской области

В Волгоградской области минувшей ночью был сбит один вражеский беспилотник. В Минобороны сообщили, что в период с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта в РФ средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 87 украинских БПЛА самолетного типа. Один из них – в Волгоградской области.

Больше всего беспилотных летательных аппаратов было сбито в Краснодарском крае – 16 штук и над акваторией Азовского моря - 31, 8 – в Крыму, 7 – в Брянской области, по 6 штук – в Белгородской области и над акваторией Черного моря, 5 – в Ростовской области. Также 3 БПЛА уничтожено над Самарской областью, 2 – в Курской области и по одному – в Астраханской и Тульской областях.

Напомним, что в Волгоградской области в ночь на 14 марта была объявлена беспилотная опасность, которая действовала больше 6 часов.





