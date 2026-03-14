Выставочный центр построят на парковке у стадиона «Волгоград Арена»

В Волгограде на огромной парковке, которую к ЧМ-2018 сделали у футбольного стадиона, будет возведен современный выставочный центр. Эти планы подтвердились сегодня, 14 марта, во время рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова по объектам благоустройства.

Первым местом, которое посетил глава региона, стал мемориальный парк у подножия Мамаева кургана, где возведут мемориал участникам спецоперации. Уже поручено в мае подготовить площадку и фундамент под будущий памятник.

Также губернатор осмотрел место под будущий выставочный центр.





- Андрей Бочаров осмотрел место у стадиона «Волгоград Арена», где планируют создать современный выставочный центр для демонстрации достижений региона в различных сферах, - сообщила администрация региона.

Губернатор поставил ряд дополнительных задач по реализации проекта.





Ранее сообщалось, что новый выставочный центр будет площадью порядка 10 тысяч кв. метров. Объект предполагается использовать для демонстрации достижений региона в промышленности, экономики, сельском хозяйстве и различных других сферах жизни.