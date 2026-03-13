



Мошенники придумали новую схему с фейковыми повестками в суд. Как рассказали в Киберполиции, аферисты представляются работниками суда и просят явиться за документами.

— Для подтверждения личности они просят назвать код из СМС — именно это позволяет им получить доступ к учетной записи пользователя, — поясняется в Telegram-канале ведомства.

Гражданам порекомендовали перепроверять любые сведения о вызовах в суд и судебных документах, обращаясь исключительно к проверенным и официальным каналам связи.