Овощи дорожают в Волгоградской области: помидоры в лидерах

В Волгоградской области зафиксирован рост цен на овощную продукцию, но больше всего за неделю подорожали свежие помидоры. По данным Волгоградстата, в целом по области стоимость помидоров выросла на 6,1% - до 262,16 руб. за килограмм.

Из плодоовощной продукции также изменились цены на репчатый лук (рост на 1,6%), белокочанную капусту (рост на 1,2%) и картофель (рост на 0,7%).

Увеличение цен на 3% произошло на черный байховый чай – до 1063,97 руб. за килограмм. А также на маргарин (рост 1,9%), сметану (рост 1,8%), макаронные изделия и мясо кур (рост 1,3%).

В то же время аж на 8,4% подешевели свежие огурцы – до 246,62 руб. за кг. На 3,2% упала цена на яблоки, на 1,3% снизилась стоимость килограмма бананов – до 156,99 руб. Незначительно упала цена на морковь и свеклу.





