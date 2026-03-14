14 марта в выходной день губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посвятил осмотру объектов благоустройства. Первым делом глава региона посетил мемориальный парк у подножия Мамаева кургана, где будет установлен памятник подвигу героев СВО.





Напомним, 10 марта организационный комитет в Волгограде утвердил проект народного памятника, посвященного участникам специальной военной операции. Монумент, в котором увековечат подвиг участников спецоперации, будет состоять из трех частей: самого памятника, музея и композиции, посвященной вкладу сталинградцев в Великую Победу.





В начале марта администрация региона опубликовала фотографии макета памятника героям специальной военной операции по защите Донбасса. Будущую скульптурную композицию разработали художники легендарной студии имени Грекова.

- Мастера студии имени Грекова уже создают модель будущей скульптурной композиции в масштабе 1:1, - сообщили сегодня, 14 марта, в администрации региона.





Сегодня Андрей Бочаров поставил задачу в мае подготовить площадку и фундамент под будущий памятник. До этого времени предстоит окончательно спланировать территорию, определить размещение всех зон мемориала.





Ранее сообщалось, что высота мемориала составит около 7 метров, в длину в готовом виде памятник будет достигать 14 метров, в глубину – более 8 метров. Клиновидная композиция задумана из двух блоков, между которыми художники оставили извилистый ход, символизирующий сложность пути к победе. Внутри на стенах разместят отрывки из личных сообщений бойцов их родным.





Фото: администрации Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!