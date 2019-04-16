Расследования

В Волгограде разорившего завод директора оставили за решеткой на время суда

Расследования 16.04.2019 16:29
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16.04.2019 16:29


Обвиняемый в преднамеренном банкротстве волгоградского “Завода железобетонных изделий и конструкций” предприниматель Дмитрий Тозик останется в СИЗО на время суда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, такое решение в эти минуты принял Советский районный суд. Помимо целенаправленного банкротства, мужчину обвиняют в невыплате 26 миллионов рублей зарплаты своим сотрудникам и сокрытии налогов. По данным регионального СУ СК России, в 2016 и 2017 годах он периодически оставлял без зарплаты более 600 работников завода. В тот период акционерное общество заработало не менее 257 миллионов рублей, но эти деньги, минуя расчетные счета завода, напрямую перечислялись бизнес-партнерам. Таким образом скрывался доход и появлялась возможность уклониться от уплаты налоговой недоимки. Когда сотрудники налоговой службы приостановили все расходные операции, обвиняемый пытался вывести активы завода. Дмитрий Тозик был арестован еще в прошлом году. Свою вину он отрицает. Комментировать свой арест и предъявленные ему обвинения бизнесмен не стал.
Как ранее сообщало информагентство, “ОАО “ЗЖБИК” участвовало в строительстве нескольких проблемных жилых комплексов в числе которых “Чайка-2”, “Адмиралтейский”, “Династия”. Обманутые дольщики не раз выходили на митинги и пикеты, требуя от власти ускорить строительство этих объектов.

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