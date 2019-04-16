Здравоохранение

В Волгоградской области пострадавших от укусов клещей растет

Здравоохранение 16.04.2019 09:27
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16.04.2019 09:27


С 13 до 24 человек за неделю выросло число пострадавших от укусов клещей в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами этих насекомых, на данный момент не зарегистрировано.
Отмечается, что количество пострадавших от укусов клещей в регионе не превышает среднемноголетних значений. С целью исследования этих насекомых на инфекции, обеспечена готовность лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области".
Напомним, территория Волгоградской области является эндемичной по таким инфекциям, передающимся клещами, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Традиционно с наступлением теплой погоды жители региона выезжают на природу, дачные участки и лесопарковые зоны, где и регистрируется наибольшее число случаев присасывания клещей.

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