В Волгоградской области пострадавших от укусов клещей растет





С 13 до 24 человек за неделю выросло число пострадавших от укусов клещей в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами этих насекомых, на данный момент не зарегистрировано.

Отмечается, что количество пострадавших от укусов клещей в регионе не превышает среднемноголетних значений. С целью исследования этих насекомых на инфекции, обеспечена готовность лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области".

Напомним, территория Волгоградской области является эндемичной по таким инфекциям, передающимся клещами, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Традиционно с наступлением теплой погоды жители региона выезжают на природу, дачные участки и лесопарковые зоны, где и регистрируется наибольшее число случаев присасывания клещей.



