Спорт

Любители хоккея из Камышина Волгоградской области обыграли сборную Европы

Спорт 15.04.2019 21:43
237 0
15.04.2019 21:43


Камышинская команда  “Клуб Маресьева” со счетом 4:3 одержала победу над объединенной командой Европы на Кубке Мира по хоккею среди непрофессионалов, сообщает ИА “Высота 102”. Соревнования любителей ледового спорта стартовали в минувшее воскресенье в Сочи. До конца недели каждая из команд-участниц проведет по 5-6 игр. В Кубке участвуют три десятка команд из Европы, США и Канады. Уже завтра камышане встретятся на льду с сочинской командой “Дуга”. 
Отметим, что камышинской команде немногим больше года. Зимой к ним приезжал легендарный хоккеист, восьмикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров. Он высоко оценил подготовку  спортсменов-любителей. “Камышане тренируются как профессионалы, готовятся очень серьезно. Не так, как первые годы: просто приезжали в Сочи позагорать, покупаться. Сейчас совсем другое отношение. Все гораздо профессиональнее. Уровень любительского хоккея растет из года в год. Поэтому все труднее завоевывать звания”, - отметил тогда Сергей Макаров. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
"Ротор" победил калининградскую "Балтику" на "Волгоград-Арене" - 1:0
07.04.2019 15:53
12648 0
Волгоградский “Ротор” в Санкт-Петербурге обыграл “Зенит-2” - 1:0
30.03.2019 14:52
5092 12
Волгоградский "Ротор" прервал безвыигрышную серию победой над "Химками" - 1:0
17.03.2019 15:52
3714 0
Спорт
13.04.2019 17:53
Спорт 13.04.2019 17:53
5175 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.04.2019 13:41
Спорт 12.04.2019 13:41
6776 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
08.04.2019 15:02
Спорт 08.04.2019 15:02
4775 12 Обсудить

0
Далее
Спорт
07.04.2019 15:53
Спорт 07.04.2019 15:53
12648 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.04.2019 19:58
Спорт 03.04.2019 19:58
4112 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.04.2019 12:46
Спорт 03.04.2019 12:46
822 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
30.03.2019 14:52
Спорт 30.03.2019 14:52
5092 12 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.03.2019 12:59
Спорт 27.03.2019 12:59
3798 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.03.2019 18:08
Спорт 26.03.2019 18:08
3113 16 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.03.2019 15:52
Спорт 24.03.2019 15:52
4098 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.03.2019 15:18
Спорт 24.03.2019 15:18
875 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.03.2019 12:34
Спорт 23.03.2019 12:34
2322 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.03.2019 11:12
Спорт 21.03.2019 11:12
3445 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.03.2019 12:38
Спорт 18.03.2019 12:38
23336 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.03.2019 04:46
Спорт 18.03.2019 04:46
2661 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:43
Любители хоккея из Камышина Волгоградской области обыграли сборную ЕвропыСмотреть фотографии
20:02
Высота 102 ТВ: Члены парламента РФ от Волгоградской области похвастались своей успешной жизнью Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Селяне просят высокопоставленного чиновника Волгоградской области избавить их от транспортных мученийСмотреть фотографии
17:54
Премьер-министр РФ назвал в Волгоградской области территорию опережающего развитияСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде за аферу с автоподставами осудили бывшего сотрудника ГИБДДСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде оставили в СИЗО обвиняемого в убийстве "преемника" авторитета Кадина (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банкСмотреть фотографии
16:45
В волгоградских парках начались «подсадки»Смотреть фотографии
16:29
Глава Волгограда Виталий Лихачев станет «паровозом» единороссов на выборах в облдуму Смотреть фотографии
16:24
На Волгоградскую область надвигаются заморозкиСмотреть фотографии
16:20
Под Волгоградом руководство парка и подрядчик «разругались» из-за фонтанаСмотреть фотографии
15:46
За 10 лет работы контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» шагнул навстречу прогрессуСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде снесут свыше десятка гаражейСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде назвали долгострой-рекордсменСмотреть фотографии
14:32
Виновник гибели роллера в центре Волгограда требует вернуть ему права досрочноСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде демонтировали остановку после страшного ДТП с иномаркой и маршруткойСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области от мусорного оператора в судах требуют миллионы рублей Смотреть фотографии
13:08
Жительница Волгограда в ссоре пырнула ножом мужа-лентяяСмотреть фотографии
12:57
Первые 100 000 камер: домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает оборотыСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области чиновников призвали подежурить в период напряженной пожароопасной обстановкиСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области горе-мать воспитывала двоих малышей кулакамиСмотреть фотографии
11:44
Пенсионерка из Волгограда перевела мошеннику за чудодейственное белье 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:27
Мэрия выбрала «родственного» подрядчика для ремонта дорог в двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Трое детей пострадали в ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:14
Волгоградский «КАУСТИК» открыл артистам «Царицынской оперы» новые творческие возможностиСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде не все таксисты поддержали объявленную накануне забастовкуСмотреть фотографии
10:06
В Волжском водитель-диабетик впал в кому за рулем и врезался в деревоСмотреть фотографии
10:02
ООО «Волжские тепловые сети» начинают работы по опрессовке сетей теплоснабженияСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде "однофамилец" оборонного предприятия проштрафился на продаже арестованного имуществаСмотреть фотографии
09:26
Под Волгоградом землекоп оставил без плодородного слоя обширную территориюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 