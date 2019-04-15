Спорт 15.04.2019 21:43
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15.04.2019 21:43
Камышинская команда “Клуб Маресьева” со счетом 4:3 одержала победу над объединенной командой Европы на Кубке Мира по хоккею среди непрофессионалов, сообщает ИА “Высота 102”. Соревнования любителей ледового спорта стартовали в минувшее воскресенье в Сочи. До конца недели каждая из команд-участниц проведет по 5-6 игр. В Кубке участвуют три десятка команд из Европы, США и Канады. Уже завтра камышане встретятся на льду с сочинской командой “Дуга”.
Отметим, что камышинской команде немногим больше года. Зимой к ним приезжал легендарный хоккеист, восьмикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров. Он высоко оценил подготовку спортсменов-любителей. “Камышане тренируются как профессионалы, готовятся очень серьезно. Не так, как первые годы: просто приезжали в Сочи позагорать, покупаться. Сейчас совсем другое отношение. Все гораздо профессиональнее. Уровень любительского хоккея растет из года в год. Поэтому все труднее завоевывать звания”, - отметил тогда Сергей Макаров.
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