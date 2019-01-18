Волгоград встретил легенду мирового хоккея

Спорт 18.01.2019 08:37
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18.01.2019 08:37
Восьмикратный чемпион мира и двухкратный чемпион олимпийских игр - легенда мирового хоккея Сергей Макаров сегодня рано утром прилетел в Волгоград. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который вместе с депутатом Волгоградской облдумы Юрием Корбаковым встретил знаменитого спортсмена в волгоградском аэропорту, в эксклюзивном интервью прославленный нападающий заявил, что цель его приезда в регион — встреча с любительским хоккейным клубом имени Маресьева из Камышина. Завтра камышинская команда отметит свою первую годовщину.
Ровно год назад разных людей различных профессий объединила любовь к этому ледовому спорту. А уже в мае прошлого года хоккеисты-любители стали чемпионами «Объединенной Корпоративной Хоккейной Лиги «Ростех». Но теперь у команды новая цель — завоевать призовые места на Чемпионате Мира Непрофессиональной Хоккейной Лиги. В Сочи в апреле этого года на льду сойдутся лучшие хоккеисты-любители с 40 стран.
Как отметил Сергей Макаров, сейчас уровень любителей вырос в разы: «Они тренируются как профессионалы, готовятся очень серьезно. Не так, как первые годы: просто приезжали в Сочи позагорать, покупаться. Сейчас совсем другое отношение. Все гораздо профессиональнее. Уровень любительского хоккея растет из года в год. Поэтому все труднее завоевывать звания».
Соперничать камышанам предстоит с командами, которые не первый год в спорте и имеют современные ледовые площадки для тренировок. А вот клубу имени Маресьева приходится оттачивать мастерство на обычном дворовом катке. Но, по словам Сергея Макарова, это не самое главное.
«Мы тоже начинали, когда не было ни дворцов, ничего. Но добились каких-то результатов. Поэтому дворец - это не главное. Сколько выросло олимпийских чемпионов, чемпионов мира именно на открытых площадках», - заметил легендарный хоккеист.
Но в Волгограде все же должны появиться профессиональные хоккейные площадки. Руководство региона планирует реконструировать некогда знаменитый спортивный объект - Дворец спорта. В течении трех лет работы должны быть завершены. Сделать предстоит немало — ремонта Дворец спорта не видел уже 45 лет. На реконструкцию из бюджета области будет выделено около 400 миллионов рублей.
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