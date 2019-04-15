В Волгограде за аферу с автоподставами осудили бывшего сотрудника ГИБДД

Расследования 15.04.2019 17:12
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15.04.2019 17:12
Сегодня бывший сотрудник ГИБДД Максим Злобин выслушал приговор за мошенничество в сфере автострахования. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд приговорил Злобина к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-полицейский был взят под стражу в зале суда.
Следствием и судом установлено, что Злобин, являясь сотрудником ГИБДД, по просьбе сообщников составлял фиктивные справки и административные протоколы о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях. Так, с февраля по сентябрь 2017 года Злобин совместно и шестью сообщниками инсценировали несколько ДТП на территории Волгограда. В дальнейшем участники организованной группы на основании фиктивных документов получили страховые выплаты на сумму свыше 1,6 миллиона рублей.
Вину в инкриминируемых деяниях Злобин полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Как сообщалось ранее, бывший коллега осужденного – Михаил Фисенко за мошенничество в сфере автострахования также был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение 3 лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Еще один из сообщников – Исмаил Умаров осужден за мошенничество в сфере страхования к наказанию в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. В отношении еще троих участников преступной группы уголовные дела находятся на стадии судебного рассмотрения.
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