Экономика

В Волгограде завод-банкрот «Химпром» замахнулся на имущество «РЖД»

Экономика 14.04.2019 18:48
989 0
14.04.2019 18:48


Волгоградское ОАО «Химпром» затеяло судебный спор с монополистом в области железнодорожных перевозок в России – ОАО «РЖД». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, завод-банкрот, производственный комплекс которого в марте текущего года был продан на торгах, решил отсудить у «РЖД» 338 метров железнодорожного пути от станции Заводская до станции Бекетовская в Кировском районе Волгограда. Отметим, что параллельно ВОАО «Химпром» судится с ООО «Строй проект» за право владения пяти объектами железнодорожного хозяйства на улице Промысловая.
Что касается данного иска, то ОАО «РЖД» отказалось от передачи ж/д путей, просило в заявленных требованиях отказать. 
ВОАО «Химпром» пояснило суду, что указанное имущество вошло в состав приватизированного при преобразовании в 1993 году Волгоградского производственного объединения «Химпром» им. С.М. Кирова в Волгоградское акционерное общество открытого типа «Химпром», и его стоимость была включена в Уставный капитал данного акционерного общества, чьим правопреемником является истец. Несмотря на то, что пообъектный перечень государственного имущества, внесенного в уставный капитал акционерного общества, утвержден не был, с момента ввода в эксплуатацию ж/д пути эксплуатируются предприятием и находятся на его балансе. Отметим, что для обеспечения погрузки и выгрузки готовой продукции, иных производственных целей на территории предприятия имеется комплекс объектов железнодорожного хозяйства. Однако часть железнодорожных путей находится в собственности у ОАО «РЖД».
Поскольку истец, считающий себя собственником спорного имущества, фактически им не владеет, право собственности на это имущество зарегистрировано за ОАО «РЖД», которое является его фактическим владельцем, суд пришел к вводу о том, что вопрос о праве собственности на такое имущество может быть решен при рассмотрении виндикационного иска. Т.е в рамках такого иска обеспечивается возможность установления добросовестности приобретения имущества и его надлежащего собственника, соединение права и фактического владения, а также защита владельца правилами об исковой давности. По мнению суда, это «гарантирует всем участникам спора защиту их прав, интересов, а также стабильность гражданского оборота».

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