



Производственный комплекс волгоградского завода «Химпром» продан на торгах. Обанкротившийся гигант химической промышленности ушел с молотка почти за символическую сумму в 103 с небольшим миллиона рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на подписанный сегодня протокол. Победителем торгов при отсутствии предложений от других участников стало ООО «Промышленные технологии», зарегистрированное в столице Удмуртской республики - городе Ижевске. Учредителями «Промышленных технологий» являются Андрей Донских, Александр Шведов и Роман Троценко. Именно Роман Троценко (инфраструктурная корпорация «АЕОН») и Александр Шведов (ООО «Джи Ти ЭМ 1») на прошедшем на «Химпроме» еще в августе 2017 года совещании были представлены в качестве «мужественных инвесторов», готовых включиться в развитие промышленной площадки предприятия. В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме Роман Троценко принимал участие в переговорах с президентом японской компании. В результате было подписано соглашение о возможном создании на базе волгоградского «Химпрома» завода по производству метанола.