Экономика

Производственный комплекс волгоградского «Химпрома» продан с молотка

Экономика 04.03.2019 14:59
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04.03.2019 14:59


Производственный комплекс волгоградского завода «Химпром» продан на торгах. Обанкротившийся гигант химической промышленности ушел с молотка почти за символическую сумму в 103 с небольшим миллиона рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на подписанный сегодня протокол. Победителем торгов при отсутствии предложений от других участников стало ООО «Промышленные технологии», зарегистрированное в столице Удмуртской республики - городе Ижевске. Учредителями «Промышленных технологий»  являются Андрей Донских, Александр Шведов и Роман Троценко. Именно Роман Троценко (инфраструктурная корпорация «АЕОН») и Александр Шведов (ООО «Джи Ти ЭМ 1») на прошедшем на «Химпроме» еще в августе 2017 года совещании  были представлены в качестве «мужественных инвесторов», готовых включиться в развитие промышленной площадки предприятия. В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме  Роман Троценко принимал участие в переговорах с президентом японской компании. В результате было подписано соглашение о возможном создании на базе волгоградского «Химпрома» завода по производству метанола.
На первоначальном этапе торгов за «Химпром» просили 3,8 миллиарда, но в итоге цена значительно упала. Согласно данным Всероссийской электронной торговой площадки, сегодня же начался прием заявок на участие в очередных торгах по продаже имущества обанкротившегося завода. На продажу выставлены 3 лота. Потенциальным покупателям предлагается почти за 63 миллиона рублей приобрести права на заключение договоров аренды земельных участков объекта «Белое море», имущественные права в виде прав требования (начальная цена 496 586 408,27 рублей), а также оборудование к установке, не введенное в эксплуатацию и ТМЦ (начальная цена 27 193 481,71 рублей).

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