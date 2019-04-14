



Волгоградская областная дума не намерена соглашаться с протестом Волжской межрегиональной прокуратуры. Как сообщает ИА «Высота 102», надзорный орган посчитал незаконными принятые в декабре 2018 года изменения в региональный закон об использовании лесов. В частности, депутаты разрешили населению собирать сухие стволы отмерших деревьев для собственных нужд. Внести такой пункт в закон народных избранников обязал Лесной кодекс РФ, в котором появились соответствующие положения.

Природоохранную прокуратуру смутило установленное думцами требование к гражданам предварительно уведомлять лесхозы о времени и месте сбора валежника «под контролем уполномоченного специалиста соответствующего учреждения». В представлении прокуратуры отмечается, что Лесной кодекс разрешает населению бесплатно и беспрепятственно заготавливать для отопления недревесные лесные ресурсы – в том числе, валежник.

Проверяющий орган полагает, что установленные требования являются завышенными, неопределенными, трудновыполнимыми и обременительными для людей, а значит, могут содержать коррупциогенные факторы.

Государственно-правовое управление аппарата облдумы с позицией прокуратуры категорически несогласно. У юристов оказался целый перечень нареканий к представлению прокурора. В частности, специалисты ГПУ отмечают, что законодатели вносят элемент порядка в процесс сбора недревесных лесных материалов. «Указанное требование направлено на сохранение лесных насаждений, предотвращение их незаконной вырубки», - говорится в юридическом заключении.

Протест природоохранного прокурора должен быть рассмотрен на ближайшем заседании Волгоградской облдумы.



