В Волгограде арестован подозреваемый в “замаскированном” убийстве

Расследования 13.04.2019 21:28
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13.04.2019 21:28
В Волгограде суд арестовал жителя Центрального района, подозреваемого в инсценировке убийства своего друга. Об этом ИА “Высота 102” рассказал заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров. Напомним, криминальная трагедия разыгралась в одном из домов на улице Новороссийской утром 10 апреля. За несколько недель до этого мужчина приютил у себя бомжа, с которым они вместе часто выпивали.
В среду между ними вспыхнула ссора. Хозяин дома схватил нож и одним ударом убил “гостя”. После он попытался замаскировать убийство под самоубийство, вложив нож в левую руку умершего. Затем он ушел из дома и вернулся обратно с приятелем. И, якобы, впервые увидев мертвого, разыграл настоящий спектакль. Изображая горе, он несколько раз повторил, что жилец последнее время говорил о самоубийстве.
Когда на место прибыли следователи, их внимание привлекли нестыковки в рассказе. Удивило и то, что мужчина, бывший при жизни правшой, держал нож в левой руке. Положение ножа также было неестественным. Заподозрив неладное, правоохранители осмотрели руки хозяина дома и нашли кровь у него под ногтями. Следы крови оказались и на его одежде.
Накануне Центральный районный суд избрал меру пресечения подозреваемому на два месяца - до 10 июня.
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