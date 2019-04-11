Расследования

В центре Волгограда пенсионер пытался “театрально” замаскировать убийство друга

Расследования 10.04.2019 22:41
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10.04.2019 22:41


Криминальный  спектакль устроил сегодня житель Центрального района Волгограда, чтобы скрыть убийство. О случившемся ИА “Высота 102”  рассказал  заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров. Преступление было совершено в одном из домов на улице Новороссийской. Не так давно живущий там пенсионер познакомился с 48-летним бомжем. После очередного застолья  он предложил ему пожить вместе. Мужчины  часто выпивали. Но сегодня утром между ними вспыхнул конфликт -  старший товарищ, стал упрекать своего молодого соседа в  том, что тот нигде не работает и живет  на пенсию хозяина дома. Обидевшись, постоялец  ударил своего старшего друга по лицу. Недолго думая, тот схватил со стола нож и нанес обидчику один ответный удар. Нож прошел через грудную клетку и попал мужчине в шею. Лезвие повредило артерию и тот умер практически мгновенно. Увидев, что натворил, волгоградец попытался скрыть свое преступление. Он вложил нож в левую руку умершего, а сам ушел из дома. Пенсионер направился туда, где обычно собираются любители разгульного образа жизни.  Встретив там знакомого, он пригласил его к себе. Мужчина сказал, что у него появились деньги и можно на них купить  выпивку. Когда приятели пришли в дом пенсионера, то гость увидел тело убитого. В этот момент  хозяин жилища, изобразив горе и растерянность, заявил, что  его сосед последнее время был не в себе и поговаривал о самоубийстве. Скоро на место прибыли полицейские и следователи, которым пожилой мужчина и повторил свой рассказ. Однако внимание правоохранителей привлёк ряд деталей.  Так, они выяснили, что убитый был правшой и левой рукой нож он бы брать не стал.  Само положение ножа также свидетельствовало о том ,что смерть носит явно криминальный характер. Осмотрев руки друга убитого, следователи обнаружили под его ногтями следы крови. А при помощи специального оборудования кровь была найдена и на одежде.  Сейчас мужчина задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.

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