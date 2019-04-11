



Конкурсное производство на волгоградском предприятии "Красный Октябрь" продлено еще на несколько месяцев. Такое решение, как стало известно ИА "Высота 102", сегодня принял арбитражный суд Поволжского округа на заседании по иску АО "Златоустовский электрометаллургический завод" к АО ВМК "Красный Октябрь". Как ранее уже сообщало информагентство, предприятие Челябинской области пыталось оспорить введение процедуры банкротства на "Красном Октябре". В АО "Златоустовский электрометаллургический завод" "вдруг" вспомнили о 3-миллиардных претензиях к волгоградскому заводу. Несмотря на то, что исковые требования АО "ЗЭМЗ" были отклонены в двух инстанциях, владельцы челябинского предприятия не оставили попыток вновь вмешаться в процессы хозяйственной и производственной деятельности "Красного Октября". До последнего времени челябинский завод контролировал Дмитрий Герасименко, который находится в бегах и скрылся за рубежом после возбуждения в отношении него уголовного дела.

Напомним, по итогам процедуры наблюдения, введенной в марте 2018 года по иску от налоговой инспекции из-за долгов на 600 млн рублей, арбитражный суд Волгоградской области признал предприятие банкротом. Конкурсное производство, которое является финальной стадией процедуры признания должника финансово несостоятельным с последующей ликвидацией юридического лица, было введено на полгода и должно было завершиться 7 мая 2019 года.



