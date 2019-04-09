В Волгограде суд почти на 10 лет отправил в колонию "упаковщика" наркотиков

Расследования 09.04.2019 15:41
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09.04.2019 15:41
Хотел быстро заработать денег, а угодил в тюрьму - в Волгограде осудили участника группы наркоторговцев. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора по Волгоградской области Оксана Черединина, по приговору Волгоградского областного суда провести девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима придется 21-летнему жителю Ольховского района. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.
Молодой человек приехал в Волгоград на заработки. Но вскоре решил, что наркоторговля откроет ему путь к богатству и процветанию. Так, в ноябре 2017 года, он получил от сообщника около 300 граммов синтетического наркотика - так называемой “соли”. В съемной квартире в Центральном районе он разделил и расфасовал наркотики на партии поменьше. Затем парень отдал дурманящее вещество своему сообщнику. Тот должен был оставить их "клиентам" в тайниках-закладках. Но довести дело до конца им не удалось - парней задержали полицейские. Свою вину молодой человек полностью признал. Расследованием уголовного дела занималось СУ СК России по Волгоградской области. Приговор в силу не вступил.
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