В Волгограде суд почти на 10 лет отправил в колонию "упаковщика" наркотиков





Хотел быстро заработать денег, а угодил в тюрьму - в Волгограде осудили участника группы наркоторговцев. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора по Волгоградской области Оксана Черединина, по приговору Волгоградского областного суда провести девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима придется 21-летнему жителю Ольховского района. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.