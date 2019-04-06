Культура 06.04.2019 13:02
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06.04.2019 13:02
Фантастический концерт американской певицы LP состоялся накануне вечером в Волгограде. Автор хитов для Шер и Рианны показала мощный фирменный вокал и пример того, как должно артисту работать с публикой. За эпатажной внешностью, щупловатой фигуркой с взлохмаченным облаком волос, как выяснилось, скрывается большая трудяга, влюбленная в свою профессию и щедро дарящая всю себя зрителю. LP, известная своим залихватским свистом и укулеле, - улыбчивая, открытая, ироничная, по-детски непосредственная и трогательная. Думающая о чем поет и для кого.
Есть такое расхожее выражение: «на одном дыхании». Сольное выступление мировой звезды прошло именно так. Но легко и воздушно действо на сцене смотрелось, наверняка, потому, что за ним стоит большая каждодневная работа и фанатичная преданность исполнителя своему делу.
В фойе перед началом концерта серьезная девушка-администратор переговаривалась с кем-то по рации. «Как близко зрители смогут к ней подойти? Передо мной вот ребенок – хочет сделать подарок. Это возможно?», - в трубке что-то прошипело. Рядом стояла пожилая женщина, держащая за руку 7-летнюю девочку с широко распахнутыми в надежде глазами. Фотокорреспондент «Высоты 102» тоже волновался. «Близко снимать могут не разрешить», - заранее расстроился Геннадий Гуляев.
Но опасения не подтвердились – все кто хотел поближе рассмотреть, потрогать или даже поцеловать руку певицы (были и такие) – могли это сделать беспрепятственно. Охрана не гоняла, как это часто бывает, безумных фанатов с многочисленными подарками (портретами, куклами, открытками и пр.).
Артистка с широкой от уха до уха улыбкой устремлялась к каждому из них, благодаря за внимание.
Самые верные поклонники подготовили своей диве сюрпризы. По залу летали бумажные самолетики, мерцали светлячки телефонных фонариков и светодиодные браслеты.
За искренность исполнителя и крутость выступления зритель сказал ей «спасибо» - горящими от оваций ладонями и сорванными от криков голосами. Концерт, восьмой по счету для LP в рамках тура по России, несомненно, удался.
Больше фото - в карусели.
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