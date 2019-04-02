Борьба с коррупцией

Депутаты Волгоградской облдумы отчитались о доходах

Борьба с коррупцией 02.04.2019 15:36
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02.04.2019 15:36


Все депутаты регионального парламента представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах членов своих семей за прошлый год. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента.  
Все 36 нардепов  сделали это, как и положено, в срок до 1 апреля 2019 года. На сайте регпарламента декларации будут опубликованы до 19 апреля 2019 года, уточнили в пресс-службе. 

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