Расследования

Под Волгоградом подозреваемого в насилии над школьницей маршрутчика арестовали повторно (ВИДЕО)

Расследования 22.03.2019 17:47
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22.03.2019 17:47




Меру пресечения в виде ареста сегодня избрал Городищенский районный суд в отношении водителя маршрутки Хайала Мамедова, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки, сообщает ИА “Высота 102”. В СИЗО Мамедов проведет до 1 мая.
Мамедов на суде вел себя спокойно, но постоянно прятал лицо от фото и видеокамер. На вопросы журналистов, считает ли он себя виновным, не отвечал. На заседании он попросил нового переводчика, поясняя, что не понимает, что он ему говорит на азербайджанском языке. По этой причине был объявлен перерыв. Заседание возобновилось после того, как в суд прибыл новый переводчик. Однако вскоре потребовался еще один перерыв, так как о плохом самочувствии заявила адвокат Мамедова. Подозреваемому пришлось вызывать дежурного защитника. Мамедов уже через нового переводчика сообщил, что не собирается скрываться от следствия, потому что здесь у него семья и дети. 
Напомним, 2 февраля районный суд заключил Мамедова под стражу. Решение было обжаловано подозреваемым. Накануне областной суд, рассмотрев жалобу Мамедова, отменил решение районного суда и вернул дело на повторное рассмотрение из-за того, что подозреваемому не предоставили переводчика. Водителя маршрутки выпустили из СИЗО, но в этот же день его снова задержали. Следователи возбудили в отношении Мамедова еще одно уголовное дело в связи с тем, что преступление в отношении ребенка было совершено дважды. Прокуратура Волгоградской области сообщила сегодня, что обжаловала в кассационном порядке постановление об отмене меры пресечения.
По данным следствия, 1 февраля, когда девочка возвращалась с учебы домой, к ней на “ГАЗели” подъехал Мамедов. Он попросил ребенка показать ему дорогу. Девочка согласилась помочь, но когда она села в микроавтобус, мужчина вывез ребенка на окраину Городища и надругался над ней. Следственным отделом по Городищенскому району СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”.
Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня в суде была избрана мера пресечения по первому уголовному делу, которое возбудили еще в феврале.

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