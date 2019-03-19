Единороссы раскритиковали работу молодежного парламента Волгоградской области

Политика 19.03.2019 12:47
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19.03.2019 12:47
Молодежный парламент Волгоградской области сегодня подвергся критике со стороны руководства регионального отделения "Единой России". Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня члены президиума политсовета партии обсудили кандидатуры для замещения вакантных мест в общественной организации. Не обошлось и без критических высказываний в адрес молодых парламентариев. Так, члена президиума реготделения "ЕР" Василия Тараканова интересовало, как можно узнать о работе молодежного парламента, так как ему об этом ничего не известно. Депутат гордумы Волгограда Лариса Тропкина заявила, что молодые парламентарии активно работают в соцсетях. Однако Тараканова этот ответ не удовлетворил.
Секретарь Волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Горняков в свою очередь заявил, что создается "такое впечатление, что молодежный парламент работает в подводной лодке". Председатель областной думы Николай Семисотов, который курирует работу молодых парламентариев, сообщил, что принял к сведению пожелания коллег. А Горняков шутя добавил, что желает молодежной палате "держать перископ над водой".
Что же касается новых кандидатур в молодые парламентарии, то на заседании прозвучало пожелание включить в их состав медика. Председатель комитета облдумы по охране здоровья Наталья Семёнова объяснила это реализаций нацпроекта в области здравоохранения и важных перемен, которые грядут в этой сфере в регионе.
Фото: volgoduma.ru
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