Единороссы раскритиковали работу молодежного парламента Волгоградской области





Молодежный парламент Волгоградской области сегодня подвергся критике со стороны руководства регионального отделения "Единой России". Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня члены президиума политсовета партии обсудили кандидатуры для замещения вакантных мест в общественной организации. Не обошлось и без критических высказываний в адрес молодых парламентариев. Так, члена президиума реготделения "ЕР" Василия Тараканова интересовало, как можно узнать о работе молодежного парламента, так как ему об этом ничего не известно. Депутат гордумы Волгограда Лариса Тропкина заявила, что молодые парламентарии активно работают в соцсетях. Однако Тараканова этот ответ не удовлетворил.

Секретарь Волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Горняков в свою очередь заявил, что создается "такое впечатление, что молодежный парламент работает в подводной лодке". Председатель областной думы Николай Семисотов, который курирует работу молодых парламентариев, сообщил, что принял к сведению пожелания коллег. А Горняков шутя добавил, что желает молодежной палате "держать перископ над водой".

Что же касается новых кандидатур в молодые парламентарии, то на заседании прозвучало пожелание включить в их состав медика. Председатель комитета облдумы по охране здоровья Наталья Семёнова объяснила это реализаций нацпроекта в области здравоохранения и важных перемен, которые грядут в этой сфере в регионе.

Фото: volgoduma.ru