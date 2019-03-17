В Росводресурсах сгладили неблагоприятный прогноз половодья в Волгоградской области

Экология 17.03.2019 09:29
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17.03.2019 09:29
Росводресурсы установили новый режим работы Волгоградского гидроузла. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги заседания межведомственной комиссии Росводресурсов, с 21 марта по 15 апреля объем сброса воды через Волжскую ГЭС останется почти таким же, как было с 21 февраля по 20 марта – 6000 куб. м в секунду. Члены комиссии в очередной раз отклонили предложения ПАО «РусГидро» и АО «ЕЭС России» по увеличению сбросных расходов с учетом фактической гидрологической обстановке в бассейне реки Волга и в условиях отсутствия прогнозного притока на период весеннего половодья.
Между тем, ситуация с запасами снега в Волжско-Камском бассейне не такая критическая, как была в феврале. Так, по состоянию на 10 марта текущего года запасы воды в снежном покрове в пределах Волжско-Камского бассейна составляли хотя и 117% нормы, но глубина промерзания на большей части бассейна была небольшой – в среднем 24 см. Высота снежного покрова на 60% территории водосбора превышает 50 см, на 35% территории изменяется от 30 до 50 см, на 5% территории составляет менее 30 см. Ранее в администрации Волгоградской области также выражали опасение в связи с возможным сильным паводком в регионе.
В Росводресурсах готовы скорректировать объемы сброса воды на Волжской ГЭС в зависимости от складывающихся обстоятельств.
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