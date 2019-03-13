Политика

Волгоградские единороссы указали "на выход" оскандалившемуся однопартийцу Гасану Набиеву (ВИДЕО)

Политика 13.03.2019 13:06
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13.03.2019 13:06





Депутат Волгоградской облдумы Гасан Набиев исключен из партии «Единая Россия». Также  фракции «ЕР» в регпарламенте рекомендовано исключить депутата из ее состава. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое решение было принято сегодня на заседании президиума политсовета регионального отделения партии «Единой России». Провинившийся «слуга народа» совещание проигнорировал, несмотря на полученное приглашение прийти и объяснить свою точку зрения.  Буквально перед началом мероприятия он позвонил секретарю реготделения партии и сообщил, что не сможет присутствовать.
Напомним, накануне вечером комиссия «Единой России» по этике обсудила поведение Гасана Набиева на своем заседании. На нем  присутствовал Сергей Горняков и сам Набиев. Оправдания  депутата его федеральных коллег не удовлетворили. 



Лидер единороссов в Волгоградской области сегодня призвал своих однопартийцев выбирать более четкие формулировки и ясно выражать свои мысли, чтобы потом за это не краснеть ни самому, ни всему реготделению партии. Горняков предложил членам президиума высказать свое мнение по неприятному инциденту. 
Нужные слова нашлись лишь у одного из присутствующих – главы Иловлинского района Александра Егорова. «Набиев в свое время избирался в думу, как представитель крупной углеводородной компании, у которого достаточно высокая зарплата. Не говорит ли это о том, что менеджеры таких компаний немножечко как бы своими категориями мыслят? Депутат – это тот человек, который  по земле ходит, в глаза людям смотрит и решает их вопросы. Гасан Гилалович в силу своих профессиональных обязанностей как-то немножечко в этом ограничен и поэтому, наверное, что-то сказанул не то», - предположил единоросс. 
Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также осудил высказывания Гасана Набиева. «Нельзя себя так вести, тем более так отзываться о наших гражданах», - сказал он. Председатель Госдумы подчеркнул, что парламентарии должны учиться не только политической культуре, но и сопереживанию, сочувствию к людям, прожившим тяжелую жизнь.
6 марта на внеочередном заседании Волгоградской облдумы депутат-единоросс Гасан Набиев заявил, что пенсии в размере 8000 рублей получают алкаши и тунеядцы. Малоимущие граждане, по словам народного избранника, сами виноваты в том положении, в котором оказались. Сам Набиев долгое время возглавлял дочернее предприятие «Газпрома». По итогам 2016 года он получил 56 млн рублей дохода, в 2017-ом задекларировал заработок в сумме 13,8 млн рублей.


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