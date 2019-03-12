Аналитика

«Высота 102 ТВ»: бизнес Волгограда восстал против мусорного регоператора

Аналитика 12.03.2019 21:03
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12.03.2019 21:03





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: больница №15 Волгограда на пороге серьезных перемен стоимостью в 2 млрд рублей. Спустя три года после капремонта обрушилась часть фасада жилого дома. Волгоградские бизнесмены не дали обобрать себя мусорному регоператору.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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