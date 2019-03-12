













В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: больница №15 Волгограда на пороге серьезных перемен стоимостью в 2 млрд рублей. Спустя три года после капремонта обрушилась часть фасада жилого дома. Волгоградские бизнесмены не дали обобрать себя мусорному регоператору.

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