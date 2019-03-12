На севере Волгоградской области посевам озимых угрожают сугробы





Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы создает угрозу гибели для посевов озимых в северных районах Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При таких условиях происходит выпревание озимых культур и, как следствие, их частичная или полная гибель.

Отметим, что еще 8 марта такая опасность сохранялась в юго-западных районах Волгоградской области из-за притертой к почве снежной корки. Но уже на этой неделе ситуация изменилась: ледяная корка либо растаяла, либо ее толщина уже не представляет опасности для озимых.

Озимые культуры – это сорта ржи, ячменя и пшеницы, которые высеиваются осенью. Так, в Волгоградской области под урожай 2019 года засеяно озимыми культурами 1,5 миллиона гектаров — на 75 тысяч гектаров больше, чем годом ранее.



