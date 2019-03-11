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Волгоградец изуродовал чужую иномарку из-за "неправильной" парковки

Происшествия 11.03.2019 14:58
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11.03.2019 14:58

До 2 лет лишения свободы может грозить волгоградцу за “урок”,  преподанный им автовладельцу. Как сообщили ИА “Высота 102”  в УМВД России по Волгограду, в воскресенью ночью в Кировском районе была повреждена “Daewoo Nexia”, припаркованная у одного из торговых комплексов. 47-летний хозяин авто рассказал стражам порядка, что кто-то разбил стекла, оторвал зеркала и помял двери его авто.
По "горячим следам" полицейские задержали 30-летнего безработного местного жителя. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, рассказал, что ему не понравилось, как был припаркован автомобиль. И он просто проучил его хозяина. 
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по  статье 167 УК РФ – “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”.

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