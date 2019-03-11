Экология 11.03.2019 12:24
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11.03.2019 12:24
Жуткие кадры из Волго-Ахтубинской поймы, которая едва пробудилась от зимней спячки, прислали в редакцию ИА «Высота 102». На съезде с трассы «Краснослободск – Волжский» в дубовый лес читатель информагентства насчитал 7 свалок.
«Это короткий отрезок проселочной дороги длиной в 300 метров вблизи хутора Бурковский. Если пройти дальше вглубь зеленого массива, то картина будет еще страшнее», - поделился наблюдениями местный житель. Ближе к проезжей части, судя по фото, чаще всего бытовые отходы сваливают обитатели близлежащих населенных пунктов. Мусоровозы регоператора в этих поселках появляются, как правило, всего раз в неделю. Поэтому многие без стеснений избавляются от пакетов с отходами варварским способом.
Если пройти еще пару сотен метров, то в ложбинках или прямо на опушках между высоченными дубами можно наблюдать уже горы строительного мусора. На грузовиках сюда привозят мешки от штукатурки, пластиковые емкости, куски гипсокартона, полиэтиленовую пленку, старую мебель. С наступлением тепла количество свалок в природном парке, похоже, будет только прирастать.
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