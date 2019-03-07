«Волгоград Арена» стала лучшим стадионом 2018 года по версии болельщиков

Спорт 07.03.2019 21:58
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07.03.2019 21:58
Победителем народного голосования в престижном конкурсе "Стадион года 2018", который проводит портал StadiumDB.com, стала «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов, построенный к ЧМ-2018 стадион вблизи Мамаева кургана в Волгограде одержал победу с огромным преимуществом над другими кандидатами.
Отмечается, что за «Волгоград Арену» активно голосовали жители самого города-героя и других городов России. Наивысшую оценку стадиону поставили жители Польши и США. В общей сложности волгоградский стадион набрал 16 460 голосов - 46,6% от общего количества проголосовавших. Примечательно, что «Волгоград Арена» получила более 10 700 пятизвездочных рейтингов.
По данным портала StadiumDB.com, впервые в истории конкурса весь подиум заняли стадионы из одной страны: второе место у «Самара Арены», а третьим признан стадион в Нижнем Новгороде.
Напомним, что за звание лучших соревновались 27 стадионов из США, Турции, Венгрии, Ирана, Ирака, Австрии, Австралии, Китая, Белоруссии и России. Конкурс "Стадион года 2018" - самый авторитетный в мире по данному направлению, правила которого остаются неизменными уже девятый раз. Участниками были стадионы вместимостью более 10 тысяч зрителей, которые открылись (в том числе после генеральной реконструкции) в 2018 году.
Из 27 претендентов были отобраны пять по итогам народного голосования, а затем из них выбрали победителя.
Напомним, что по правилам конкурса второй приз получит стадион, выбранный членами жюри. Это архитекторы из разных стран, с богатым опытом работы и свежим взглядом на дизайн стадионов. Каждый стадион профессионалы оценят по трем критериям: архитектурное решение, новизна, функциональность.
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