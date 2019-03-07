Спорт

«Волгоград Арена» стала лучшим стадионом 2018 года по версии болельщиков

Спорт 07.03.2019 21:58
502 0
07.03.2019 21:58


Победителем народного голосования в престижном конкурсе  "Стадион года 2018", который проводит портал StadiumDB.com, стала «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов, построенный к ЧМ-2018 стадион вблизи Мамаева кургана в Волгограде одержал победу с огромным преимуществом над другими кандидатами.
Отмечается, что за «Волгоград Арену» активно голосовали жители самого города-героя и других городов России. Наивысшую оценку стадиону поставили жители Польши и США. В общей сложности волгоградский стадион набрал 16 460 голосов -  46,6% от общего количества проголосовавших. Примечательно, что «Волгоград Арена» получила более 10 700 пятизвездочных рейтингов.
По данным портала StadiumDB.com, впервые в истории конкурса весь подиум заняли стадионы из одной страны: второе место у «Самара Арены», а третьим признан стадион в Нижнем Новгороде.
Напомним, что за звание лучших соревновались 27 стадионов из США, Турции, Венгрии, Ирана, Ирака, Австрии, Австралии, Китая, Белоруссии и России. Конкурс "Стадион года 2018" - самый авторитетный в мире по данному направлению, правила которого остаются неизменными уже девятый раз. Участниками были стадионы вместимостью более 10 тысяч зрителей, которые открылись (в том числе после генеральной реконструкции) в 2018 году. 
Из 27 претендентов были отобраны пять по итогам народного голосования, а затем из них выбрали победителя.
Напомним, что по правилам конкурса второй приз получит стадион, выбранный членами жюри. Это архитекторы из разных стран, с богатым опытом работы и свежим взглядом на дизайн стадионов. Каждый стадион профессионалы оценят по трем критериям: архитектурное решение, новизна, функциональность. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В Волгограде разгорелся скандал из-за бесплатных билетов на матч "Ротора"
02.03.2019 16:45
25880 0
Не проснулись после зимней "спячки". Волгоградский "Ротор" и московский "Спартак-2" - 0:0
03.03.2019 15:52
10053 10
Волгоградский "Ротор" на Кипре одержал победу в первом матче Кубка ФНЛ-2019
08.02.2019 17:17
4266 3
Спорт
03.03.2019 15:52
Спорт 03.03.2019 15:52
10053 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.03.2019 15:16
Спорт 03.03.2019 15:16
1576 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.03.2019 16:45
Спорт 02.03.2019 16:45
25880 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.02.2019 17:47
Спорт 28.02.2019 17:47
2815 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.02.2019 12:27
Спорт 26.02.2019 12:27
2624 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.02.2019 16:16
Спорт 21.02.2019 16:16
4828 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.02.2019 11:21
Спорт 20.02.2019 11:21
3486 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.02.2019 19:30
Спорт 12.02.2019 19:30
8047 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.02.2019 17:42
Спорт 12.02.2019 17:42
5395 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.02.2019 15:30
Спорт 11.02.2019 15:30
3756 12 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.02.2019 13:56
Спорт 11.02.2019 13:56
2846 7 Обсудить

0
Далее
Спорт
08.02.2019 17:17
Спорт 08.02.2019 17:17
4266 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
06.02.2019 15:02
Спорт 06.02.2019 15:02
7266 8 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.02.2019 15:06
Спорт 02.02.2019 15:06
6870 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.01.2019 12:59
Спорт 25.01.2019 12:59
15884 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

23:09
В центре Волгограда две женщины попали под трамвайСмотреть фотографии
21:58
«Волгоград Арена» стала лучшим стадионом 2018 года по версии болельщиковСмотреть фотографии
18:21
«Высота 102»ТВ: В Волгограде военные пожелали женщинам рожать патриотов РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
В Волгоградской области пациенток роддома перед 8 марта ждал приятный сюрпризСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волгограде прокуратура усложнила жизнь браконьерамСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде «поцеловались» четыре автомобиляСмотреть фотографии
13:24
Сбербанк начал прием заявок на участие в Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC) 2019Смотреть фотографии
13:05
"Сирийский перелом" в Волгограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
13:00
В Волгограде бывший завотделением больницы получил судимость за падение ребенка из окнаСмотреть фотографии
12:42
В Волжском "разорили" оранжерею Волгоградского ботанического садаСмотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области сборы платежей за капремонт в 2018 году увеличились до 93%Смотреть фотографии
12:18
В Волгограде бойцы спецназа креативно поздравили женщин с весенним праздником Смотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» поздравляет прекрасных женщин с Международным женским днемСмотреть фотографии
11:05
Игры для взрослых: сотрудники ГИБДД Волгограда провели квест для смелых автоледиСмотреть фотографии
11:01
Сады Придонья запустили новую рекламную кампанию в поддержку линейки продуктов торговой марки NemolokoСмотреть фотографии
10:45
Пенсионерка из Волгограда доверилась мошенникам в погоне за суперприбыльюСмотреть фотографии
10:36
Волгоградцы вживую увидели "джихад-мобиль" из СирииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
В Волгограде сотрудники ГАИ романтично поздравили женщин с 8 марта Смотреть фотографииCмотреть видео
09:23
В Волгограде сотрудниц «Красного Октября» встретили на работе с цветами Смотреть фотографииCмотреть видео
09:05
На юге Волгограда ночью сожгли два автомобиляСмотреть фотографии
08:27
Волгоградский депутат Набиев извинился за слова о пенсионерах-"тунеядцах и алкашах"Смотреть фотографии
04:08
«Подарить и съесть»: Волгоградка удивляет букетами из фруктов и овощейСмотреть фотографии
23:36
В Генсовете «Единой России» решат судьбу волгоградского депутата из-за высказывания об алкашах и тунеядцахСмотреть фотографииCмотреть видео
21:37
В Волгограде пышногрудая 13-метровая красавица-Масленица взволновала рабочихСмотреть фотографииCмотреть видео
21:07
В центре Волгограда освободили из водного плена жильцов многоэтажкиСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде депутаты честно высказались о нищете пенсионеров Смотреть фотографииCмотреть видео
18:57
В Волгоградской области мошенники начали зарабатывать на пенсионных выплатахСмотреть фотографии
17:00
Депутат-единоросс Волгоградской облдумы: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши» Смотреть фотографииCмотреть видео
16:25
Почем букетик?: в Волгограде назвали среднюю стоимость цветов к 8 мартаСмотреть фотографии
15:28
Депутаты Волгоградской облдумы оперативно проголосовали против бедности Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 