Выборы

В Волгоградской области кандидат от «Единой России» проиграла выборы безработному либерал-демократу

Выборы 04.03.2019 11:19
5696 16
04.03.2019 11:19


В Волгоградской области подведены итоги досрочных выборов в органы местного самоуправления, состоявшиеся накануне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт регионального избиркома, в Новоаннинском районе кандидат от «Единой России» уступил представителю ЛДПР в борьбе за должность главы Тростянского сельского поселения. Временно неработающий Александр Анисов получил 62% голосов избирателей. В графе «Образование» о победителе сообщается, что он закончил в 1986 году Тростянскую среднюю школу. За его конкурента от партии власти, 35-летнюю сотрудницу сельскохозяйственного колледжа Веру Лось проголосовали 27% избирателей, пришедших на участки. 
В Городищенском районе на выборах Краснопахаревского сельского поселения победу одержала представительница «Единой России». 56% голосов досталось заместителю главы поселения Ирине Болучевской. На втором месте – кандидат от ЛДПР, оператор-заправщик на сети АЗС «Роснефть» Евгений Сказкин (41% голосов).

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В Волгоградской области кандидат от «Единой России» проиграла выборы безработному либерал-демократу
04.03.2019 11:19
5697 16
Выборы
19.12.2018 08:54
Выборы 19.12.2018 08:54
30861 7 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 17:55
Выборы 10.09.2018 17:55
59993 25 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 12:06
Выборы 10.09.2018 12:06
6042 18 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 11:36
Выборы 10.09.2018 11:36
11159 32 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 09:13
Выборы 10.09.2018 09:13
4583 21 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 08:19
Выборы 10.09.2018 08:19
9716 50 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 07:28
Выборы 10.09.2018 07:28
11093 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
10.09.2018 06:52
Выборы 10.09.2018 06:52
11281 59 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 19:26
Выборы 09.09.2018 19:26
5789 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 16:34
Выборы 09.09.2018 16:34
5400 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 15:03
Выборы 09.09.2018 15:03
31499 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 13:58
Выборы 09.09.2018 13:58
4857 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 12:29
Выборы 09.09.2018 12:29
3739 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 11:59
Выборы 09.09.2018 11:59
2788 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2018 08:01
Выборы 09.09.2018 08:01
6474 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:55
Жители глубинки Волгоградской области потребовали досрочного роспуска районной думыСмотреть фотографии
12:23
РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс «Зеленая волна»Смотреть фотографии
12:14
Дело волгоградского УФАС о «Тарифище» центральный аппарат забрал в МосквуСмотреть фотографии
12:09
Под Волгоградом новые боевые машины пехоты проходят проверку «ночным боем»Смотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области многодетным семьям дадут больше денег на оплату вывоза мусораСмотреть фотографии
11:53
В Волжском игральные карты и сотовый телефон сделали из сотрудника колонии заключенногоСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области кандидат от «Единой России» проиграла выборы безработному либерал-демократуСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области МУП заставили проверить вентиляцию в 27 многоквартирных домахСмотреть фотографии
10:28
На всероссийской горячей линии по кори ждут звонков от волгоградцевСмотреть фотографии
09:18
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ в регистрации пассажира на рейс Волгоград-Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
07:40
«Темнота – друг молодежи!»: Студенты Волгоградской области призовут экономить светСмотреть фотографии
07:37
В аэропорту Волгограда задержан устроивший драку на борту самолёта пассажир-дебошир Смотреть фотографии
18:50
Мусорная "проформа": волгоградцы обвиняют регоператора в халтуре Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
Волгоградцы застревают и вязнут на коммунальном «пляже»Смотреть фотографии
16:42
Волгоградский расчетный центр напутал с квитанциями и в СаратовеСмотреть фотографии
15:52
Не проснулись после зимней "спячки". Волгоградский "Ротор" и московский "Спартак-2" - 0:0Смотреть фотографии
15:16
Не захотели мерзнуть: на "Волгоград Арене" открыли сезон меньше 9 тысяч зрителейСмотреть фотографии
14:19
Волгоградцы обезвредили люк-«ловушку» обычным кресломСмотреть фотографии
12:25
Поджог за поджог: Жительницу Волгоградской области судят за огненную месть сожителюСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде в мороз распустились почкиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области лежащий на обочине мужчина стал жертвой ДТПСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде банкротят кредитный кооператив беглого экс-депутата ГосдумыСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области землевладелец взыскал ущерб за испорченное коровами полеСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде осужденной лжекостюмерше в школе искусств смягчили наказаниеСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде отец с малолетним сыном отравились угарным газомСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде разгорелся скандал из-за бесплатных билетов на матч "Ротора"Смотреть фотографии
15:35
«Клуб 30+»: Женщины Волгоградской области не спешат рано становиться мамамиСмотреть фотографии
12:22
Регоператор Волгоградской области согласился с наказанием за мусорный коллапсСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде на Масленицу пройдет баттл между рэперами и артистами-народникамиСмотреть фотографии
11:09
Селянка в Волгоградской области из-за семейной ссоры стала корруцпионеромСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 