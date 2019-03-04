Выборы 04.03.2019 11:19
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04.03.2019 11:19
В Волгоградской области подведены итоги досрочных выборов в органы местного самоуправления, состоявшиеся накануне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт регионального избиркома, в Новоаннинском районе кандидат от «Единой России» уступил представителю ЛДПР в борьбе за должность главы Тростянского сельского поселения. Временно неработающий Александр Анисов получил 62% голосов избирателей. В графе «Образование» о победителе сообщается, что он закончил в 1986 году Тростянскую среднюю школу. За его конкурента от партии власти, 35-летнюю сотрудницу сельскохозяйственного колледжа Веру Лось проголосовали 27% избирателей, пришедших на участки.
В Городищенском районе на выборах Краснопахаревского сельского поселения победу одержала представительница «Единой России». 56% голосов досталось заместителю главы поселения Ирине Болучевской. На втором месте – кандидат от ЛДПР, оператор-заправщик на сети АЗС «Роснефть» Евгений Сказкин (41% голосов).
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