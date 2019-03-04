В аэропорту Волгограда задержан устроивший драку на борту самолёта пассажир-дебошир

Происшествия 04.03.2019 07:37
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04.03.2019 07:37
В аэропорту "Гумрак" Волгограда задержан авиадебошир, который устроил драку с одним из пассажиров на борту самолёта. Об этом, как передает ИА "Высота 102", в воскресенье центральным СМИ сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Наряда полиции прибыл по вызыву экипажа на борт воздушного судна, прилетевшего из Москвы.
Согласно информации МВД, во время полёта мужчина 1992 года рождения нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров, бортпроводников и устроил драку.
Правонарушителя доставили в дежурную часть, где в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП России «Мелкое хулиганство».
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