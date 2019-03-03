Расследования

Поджог за поджог: Жительницу Волгоградской области судят за огненную месть сожителю

Расследования 03.03.2019 12:25
561 0
03.03.2019 12:25



Следователи отдела МВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области,  в конце августа 2018 года 21-летняя жительница одного из хуторов Новоаннинского района, воспользовавшись отсутствием дома родителей сожителя, тайно влезла через форточку к ним в дом и при помощи спичек подожгла одежду, висящую в шифоньере. Дождавшись, когда огонь разгорится, она покинула домовладение. В результате дом сгорел полностью. Ущерб составил около 600 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность поджигательницы, которая созналась в содеянном и пояснила, что три года назад у нее сгорел дом. Она подозревала, что поджог совершил её сожитель. И хотя её догадки не подтвердились, она в отместку решила сжечь дом его родителей. Благоприятный случай представился лишь через три года, когда мать её мужчины уехала на отдых с ребёнком, а отец – на заработки в другой город.
В отношении подозреваемой следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога жилища».
В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Новоаннинского района Волгоградской области. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Матери убитых девушек пришли в Волгоградский облсуд посмотреть в глаза расчленителю
12.02.2019 10:47
27493 0
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)
18.02.2019 17:24
25696 15
"Он выйдет на свободу и продолжит убивать": волгоградский облсуд приговорил к 23 годам тюрьмы волжского расчленителя (ВИДЕО)
27.02.2019 18:11
16927 9
Расследования
03.03.2019 10:03
Расследования 03.03.2019 10:03
1527 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.03.2019 08:30
Расследования 03.03.2019 08:30
2170 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.03.2019 11:09
Расследования 02.03.2019 11:09
2702 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.03.2019 16:15
Расследования 01.03.2019 16:15
2208 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.03.2019 16:02
Расследования 01.03.2019 16:02
23440 22 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.03.2019 13:18
Расследования 01.03.2019 13:18
1603 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.03.2019 09:13
Расследования 01.03.2019 09:13
4683 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.03.2019 08:29
Расследования 01.03.2019 08:29
15005 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.02.2019 15:06
Расследования 28.02.2019 15:06
4689 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.02.2019 18:11
Расследования 27.02.2019 18:11
16927 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.02.2019 11:46
Расследования 27.02.2019 11:46
5031 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.02.2019 10:50
Расследования 27.02.2019 10:50
13506 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.02.2019 13:27
Расследования 26.02.2019 13:27
4783 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.02.2019 10:01
Расследования 26.02.2019 10:01
6307 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.02.2019 17:09
Расследования 25.02.2019 17:09
4602 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:16
Не захотели мерзнуть: на "Волгоград Арене" открыли сезон меньше 9 тысяч зрителей
14:19
Волгоградцы обезвредили люк-«ловушку» обычным кресломСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде семья из трех человек госпитализирована с ожогами из загоревшегося домаСмотреть фотографии
12:25
Поджог за поджог: Жительницу Волгоградской области судят за огненную месть сожителюСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде в мороз распустились почкиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области лежащий на обочине мужчина стал жертвой ДТПСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде банкротят кредитный кооператив беглого экс-депутата ГосдумыСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде электропоезда в день футбольного матча сделают остановку вблизи "Волгоград Арены" Смотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области землевладелец взыскал ущерб за испорченное коровами полеСмотреть фотографии
08:56
Волгоградский школьник получил награду за "Горячее сердце" от фонда супруги премьер-министра (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:30
В Волгограде осужденной лжекостюмерше в школе искусств смягчили наказаниеСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде отец с малолетним сыном отравились угарным газомСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде разгорелся скандал из-за бесплатных билетов на матч "Ротора"Смотреть фотографии
15:35
«Клуб 30+»: Женщины Волгоградской области не спешат рано становиться мамамиСмотреть фотографии
14:01
В селах Волгоградской области готовят продукты и лекарства на случай сильного паводкаСмотреть фотографии
12:22
Регоператор Волгоградской области согласился с наказанием за мусорный коллапсСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде на Масленицу пройдет баттл между рэперами и артистами-народникамиСмотреть фотографии
11:09
Селянка в Волгоградской области из-за семейной ссоры стала корруцпионеромСмотреть фотографии
09:39
В центре Волгограда опрокинулась маршрутка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
05:31
В Волгограде первая партия УК лишилась лицензийСмотреть фотографии
20:23
«Высота 102»ТВ: Пятеро попутчиков разбились в лобовом ДТП на трассе Москва-Волгоград Смотреть фотографииCмотреть видео
18:13
Поволжский банк Сбербанка подвел итоги 2018 годаСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде возбуждено дело о вырубке 168 вязовСмотреть фотографии
16:24
Первый пошел: бизнесмен мечтает стать депутатом Волгоградской облдумы от «ЕР»Смотреть фотографии
16:23
Волгоград встретил первый день весны. ФоторепортажСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области арестовали землю фермера за долги перед работникамиСмотреть фотографии
16:02
Генпрокуратура проверит Волгоградскую область по поводу двойной оплаты за вывоз ТКОСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде суд не позволил пасынку выселить из дома престарелую женщинуСмотреть фотографии
14:15
Имя жены бывшего премьер-министра Великобритании увековечат в Волгограде в названии улицы или паркаСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области разбойник убежал из офиса микрозаймов с 650 рублямиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 