







Следователи отдела МВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в конце августа 2018 года 21-летняя жительница одного из хуторов Новоаннинского района, воспользовавшись отсутствием дома родителей сожителя, тайно влезла через форточку к ним в дом и при помощи спичек подожгла одежду, висящую в шифоньере. Дождавшись, когда огонь разгорится, она покинула домовладение. В результате дом сгорел полностью. Ущерб составил около 600 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность поджигательницы, которая созналась в содеянном и пояснила, что три года назад у нее сгорел дом. Она подозревала, что поджог совершил её сожитель. И хотя её догадки не подтвердились, она в отместку решила сжечь дом его родителей. Благоприятный случай представился лишь через три года, когда мать её мужчины уехала на отдых с ребёнком, а отец – на заработки в другой город.

В отношении подозреваемой следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога жилища».

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Новоаннинского района Волгоградской области. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.



