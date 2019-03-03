Расследования 03.03.2019 08:30
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03.03.2019 08:30
Один год и 5 месяцев лишения свободы условно вместо реального наказания в колонии общего режима назначено дочери бывшего главного бухгалтера «Детской школы искусств №4» за мошенничество при трудоустройстве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, женщине ранее суд назначил 1,5 года в колонии общего режима, но в связи с ее беременностью наказание было смягчено. Ее адвокат и вовсе просил вынести оправдательный приговор, назвав его необоснованным и незаконным. Представитель гособвинения, напротив, утверждал, что наказание законное и справедливое.
Напомним, в ноябре 2018 года Центральный районный суд Волгограда вынес приговор 60-летней женщине и ее дочери, которые похитили из бюджета более 850 тысяч рублей. Тогда сообщалось, что главный бухгалтер «Детской школы искусств №4» устроила свою дочь костюмером в школу, где и работала. Но в реальности девушка только числилась на должности, но каждый месяц исправно получала зарплату. «Проработать» так лжекостюмеру удалось с ноября 2010-го по сентябрь 2016 года.
За мошенничество бывшего бухгалтера в силу возраста и состояния здоровья приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. А ее дочь тогда получила реальный срок — полтора года колонии общего режима.
Досталось и бывшему директору школы. 65-летнего мужчину за мошенничество с использованием служебного положения приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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