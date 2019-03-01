Генпрокуратура проверит Волгоградскую область по поводу двойной оплаты за вывоз ТКО





«Единая Россия» передала в Генеральную прокуратуру РФ данные о регионах, в которых выявлены факты двойной оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «ЕР», по итогам промежуточного мониторинга платежных квитанций в рамках работы партпроекта «Чистая страна» уже поступило более 100 жалоб. Об этом заявил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Поступило уже более 100 сообщений от граждан с жалобами на то, что управляющие компании выставляют двойной счет за вывоз мусора – они получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального оператора за обращение с ТКО, и от управляющей компании. Мы подготовили и передали пакет документов на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой организовать проверки в субъектах РФ», – сказал он.

Нарушения в квитанциях за январь 2019 выявлены в целом ряде регионов.

«Возьмем Волгоградскую область. У них плата за содержание жилья не изменилась – как было 467,09 руб., так и осталось. При этом коммунальная услуга по обращению с ТКО составила еще 229,84 руб. сверху. Вологодская область – то же самое. Плата за содержание жилья – 997,29 руб., плюс коммунальная услуга – еще 280,55 руб. Костромская область – плата за содержание жилья сохранилась на уровне 1071,98 руб., а коммунальная услуга стала дополнительно 271,95 руб.», – сказал Бурматов.

Как отметил секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, механизмы расчета нормативов накопления ТКО и тарифа на услугу взяты на партийный контроль. О промежуточных итогах партийного мониторинга будет доложено на ближайшем заседании Президиума регионального политического совета.

Бурматов отметил также, что в апреле Генпрокуратура РФ готовит большое выездное совещание в Екатеринбурге, на котором будет рассматриваться, в том числе, вопрос двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. «Мы рассчитываем, что на совещании озвучат уже первые результаты проверок», – резюмировал он.

Напомним, большинство регионов с 1 января 2019 года перешли на новую систему по обращению с ТКО, при которой расчет платы осуществляется на основании утвержденных в субъекте норматива накопления ТКО и тарифа. Плата «Обращение с ТКО» переходит в разряд коммунальной услуги. Одновременно с этим, стоимость данной услуги должна быть исключена из платы за содержание жилого помещения в квитанциях граждан.



