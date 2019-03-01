Волгоградский завод «Красный Октябрь» ищет нового директора





На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде объявлен набор новых сотрудников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предприятия, в частности, металлургическому заводу требуется технический директор. Главное требование – опыт работы по данной специальности более 10 лет на металлургическом предприятии с численностью рабочих от 1 тысячи человек. В помощники руководителя могут взять и выпускника высшего учебного заведения без опыта работы, но с юридическим образованием. Кроме того, на «Красном Октябре» требуются инженеры, начальник склада готовой продукции, специалист по тендерам, контролеры, составители поездов и программисты.

Напомним, сейчас «Красный Октябрь», исполнительным директором которого является Александр Сиваков, переживает не самые лучшие времена. Заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков, между тем, недавно заявил,что металлургический комбинат «Красный Октябрь» может уже в январе текущего года выйти на точку безубыточности. В настоящее время администрация региона совместно с Минпромторгом РФ и новым менеджментом предприятия формируют портфель заказов на 2019 год. Ведутся переговоры с предприятиями автопрома, такими как «АвтоВАЗ», «ГАЗ» и «ВАЗ», а также с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Беков сообщил, что в последние годы оборонный заказ на ВМК «Красный Октябрь» составлял лишь 5%, что очень мало. Уже сейчас предприятие получило оборонных заказов на 2 миллиарда рублей.

Напомним, решением арбитражного суда Волгоградской области от 8 ноября 2018 года ВМК «Красный Октябрь» был признан банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство на 6 месяцев.