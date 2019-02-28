Житель Волгограда пытался угнать "ГАЗель", чтобы добраться до дома

Происшествия 28.02.2019 12:46
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28.02.2019 12:46
Полицейские задержали 20-летнего жителя Волгограда при попытке угона автомашины "ГАЗель", припаркованной во дворе дома в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, угонщика заметил владелец автомобиля и сразу вызвал полицию. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что очень хотел быстрее добраться до дома. Рано утром он шел от своих друзей домой, увидел припаркованный автомобиль. Разбив боковое стекло авто, он проник в салон и попытался соединить провода, чтобы запустить двигатель.
Возбуждено уголовное дело. За покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.
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