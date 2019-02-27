Общество

В Волгограде антимонопольщики не исключают повторения самарского сценария с гробом возле правительства

Общество 27.02.2019 12:24
4434 22
27.02.2019 12:24


В Волгограде есть предпосылки для повторения вопиющего случая с захоронением умершего, произошедшего в Самаре. Такие опасения высказал руководитель Волгоградского УФАС Романа Лучникова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Если судить по сообщениям СМИ, причины, по которым произошла самарская история, существуют в Волгограде уже давно, и желания изменить ситуацию у лиц, от которых эти изменения зависят, нет», - считает главный антимонопольщик региона.
Роман Лучников напомнил гражданам, что у них есть право выбора похоронной службы. «Такие услуги могут быть оказаны любым хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельностью в указанной сфере, на конкурентной основе», - подчеркивает Лучников. Этот тезис, в частности, зафиксирован  арбитражным судом кассационной инстанции. «Статус специализированной службы по вопросам похоронного дела, создаваемой с целью оказания гарантированного перечня услуг по погребению, коим обладает ЗАО РП «Память», не может служить основанием предоставления хозяйствующему субъекту исключительного права на оказание услуг по погребению абсолютно всех усопших», - поясняет руководитель УФАС.
С официальным комментарием  Роман Лучников выступил в связи с появлением в интернете сообщений о фактах незаконного захоронения в Советском районе Волгограда.
Напомним,  21 февраля к зданию правительства Самарской области  привезло гроб с телом мужчины. Бывшая жена умершего заявила, что не может предать тело земле, поскольку на кладбище с нее вымогали крупную денежную сумму. Эта история вызвала всероссийский резонанс, компетентные органы до сих пор разбираются в ситуации и проводят проверки.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
27268 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
30486 9
Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрыве
31.01.2019 13:57
21336 24
Общество
27.02.2019 14:11
Общество 27.02.2019 14:11
2360 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 12:59
Общество 27.02.2019 12:59
207 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 10:41
Общество 27.02.2019 10:41
744 3 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 09:24
Общество 27.02.2019 09:24
734 18 Обсудить

0
Далее
Общество
27.02.2019 05:04
Общество 27.02.2019 05:04
12760 0 Обсудить

0
Далее
Общество
26.02.2019 16:11
Общество 26.02.2019 16:11
840 5 Обсудить

0
Далее
Общество
26.02.2019 14:51
Общество 26.02.2019 14:51
12723 22 Обсудить

0
Далее
Общество
26.02.2019 14:22
Общество 26.02.2019 14:22
5632 20 Обсудить

0
Далее
Общество
26.02.2019 12:59
Общество 26.02.2019 12:59
845 5 Обсудить

0
Далее
Общество
26.02.2019 12:49
Общество 26.02.2019 12:49
3318 22 Обсудить

0
Далее
Общество
26.02.2019 11:52
Общество 26.02.2019 11:52
3544 9 Обсудить

0
Далее
Общество
26.02.2019 09:56
Общество 26.02.2019 09:56
16002 7 Обсудить

0
Далее
Общество
25.02.2019 17:52
Общество 25.02.2019 17:52
9196 14 Обсудить

0
Далее
Общество
25.02.2019 17:02
Общество 25.02.2019 17:02
1382 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.02.2019 15:51
Общество 25.02.2019 15:51
13829 16 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:11
В пойму реки Царица в Волгоград привезли части «тела» супер-чучела МасленицыСмотреть фотографии
13:36
В Волгоградской области 5 человек пострадали в ДТП с микроавтобусомСмотреть фотографии
12:27
АО «КАУСТИК» остаётся крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде антимонопольщики не исключают повторения самарского сценария с гробом возле правительстваСмотреть фотографии
12:18
Губернатор Волгоградской области озвучил план реформирования онкослужбы Смотреть фотографии
11:46
Прокуратура Волгоградской области обжаловала оправдательный приговор Денису ЗемлянскомуСмотреть фотографии
11:02
Автомобили Geely стали доступны жителям Волгограда в «Волга-Раст»Смотреть фотографии
10:50
В Волгоградском облсуде убийца-расчленитель раскаялся и попросил о снисхожденииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде заведующий табачным складом вывез сигарет на полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
10:05
МегаФон и Mastercard представляют мобильный финансовый маркетплейсСмотреть фотографии
09:44
Трое волгоградцев вскрывали автомобили бизнесменов и похищали миллионыСмотреть фотографии
09:24
В Волгоградской области прожиточный минимум для детей уменьшили на 20 рублейСмотреть фотографии
08:36
Все выше и выше: у жителей Волгоградской области увеличились доходыСмотреть фотографии
05:04
В Волгоградской области глава района мечтает о дорогах, как у ростовчанСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102» ТВ: В Волгоградской области перейдут на строительство дорог из бетона Смотреть фотографииCмотреть видео
17:48
В Волгограде владелец купленных в кредит "маршруток" лишился их из-за долговСмотреть фотографии
16:42
Жителя Волгоградской области поймали с крупной партией синтетического наркотикаСмотреть фотографии
15:43
Попытка №2: администрации Волгограда все-таки нужен кредит в 1,5 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде газовики держат ответ перед УФАС за отключение газа после писем с угрозамиСмотреть фотографии
14:22
Депутаты Волгоградской облдумы "зарубили" запрос губернатору о мусорной реформеСмотреть фотографии
14:01
Волгоградская облдума отклонила закон "О детях войны"Смотреть фотографии
13:27
«Убили и сожгли»: следователи разбираются в криминальном пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
Жителям Волгоградская области запретили выпивать четыре дня в годуСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде активисты обменивали апельсины на сигаретыСмотреть фотографии
12:49
Митрополит Феодор стал членом общественной палаты Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
Спортивная зима для работников АО «КАУСТИК» выдалась жаркойСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде ради спасения внука пенсионер отдал мошеннику почти 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде замглавы района неправильно отреагировал на обращение и получил штрафСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области за невыплату зарплаты в суде ответит бывший глава госпредприятияСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области три с половиной часа горел дом: хозяин погибСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 