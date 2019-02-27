В Волгограде антимонопольщики не исключают повторения самарского сценария с гробом возле правительства
Общество 27.02.2019 12:24
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27.02.2019 12:24
В Волгограде есть предпосылки для повторения вопиющего случая с захоронением умершего, произошедшего в Самаре. Такие опасения высказал руководитель Волгоградского УФАС Романа Лучникова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Если судить по сообщениям СМИ, причины, по которым произошла самарская история, существуют в Волгограде уже давно, и желания изменить ситуацию у лиц, от которых эти изменения зависят, нет», - считает главный антимонопольщик региона.
Роман Лучников напомнил гражданам, что у них есть право выбора похоронной службы. «Такие услуги могут быть оказаны любым хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельностью в указанной сфере, на конкурентной основе», - подчеркивает Лучников. Этот тезис, в частности, зафиксирован арбитражным судом кассационной инстанции. «Статус специализированной службы по вопросам похоронного дела, создаваемой с целью оказания гарантированного перечня услуг по погребению, коим обладает ЗАО РП «Память», не может служить основанием предоставления хозяйствующему субъекту исключительного права на оказание услуг по погребению абсолютно всех усопших», - поясняет руководитель УФАС.
С официальным комментарием Роман Лучников выступил в связи с появлением в интернете сообщений о фактах незаконного захоронения в Советском районе Волгограда.
Напомним, 21 февраля к зданию правительства Самарской области привезло гроб с телом мужчины. Бывшая жена умершего заявила, что не может предать тело земле, поскольку на кладбище с нее вымогали крупную денежную сумму. Эта история вызвала всероссийский резонанс, компетентные органы до сих пор разбираются в ситуации и проводят проверки.
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