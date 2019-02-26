Жителя Волгоградской области поймали с крупной партией синтетического наркотика

Происшествия 26.02.2019 16:42
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26.02.2019 16:42
Почти килограмм синтетического наркотика перевозил в своей машине 29-летний уроженец Светлоярского района области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков на автодороге М-6 "Каспий" остановили автомобиль, в котором при досмотре был обнаружен и изъят пакет с кристаллообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что это наркотическое средство синтетического происхождения общим весом 969 граммов. Подозреваемый, как выяснилось, приобрел оптовую партию наркотических средств через систему "закладок". Он планировал расфасовать ее на мелкие партии и поместить в тайники. Следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.
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