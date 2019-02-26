Китай и частный трамвай: депутат Госдумы привез в Волгоградскую облдуму федеральные дорожные новости
Политика 26.02.2019 10:42
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26.02.2019 10:42
Депутат Госдумы Евгений Москвичев появился сегодня на заседании облдумы, которое сегодня проходит в администрации региона, чтобы поделиться впечатлениями от послания Президента Федеральному собранию. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Евгений Москвичев выступил перед парламентским часом "Об основных подходах к реализации регионального проекта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Волгоградской области", опередив основного докладчика – заместителя губернатора Волгоградской области Валерия Бахина. Перед депутатом Госдумы «заряд бодрости» послал своим коллегам и председатель облдумы Николай Семисотов, который призвал все силы бросить на выполнение поручений главы государства. Впрочем, перед утверждением повестки дня не обошлось без споров. Так, депутат облдумы Михаил Таранцов попытался включить в повестку заседания обращение к президенту по поводу недопустимости высоких цен на бензин. Однако, как обычно, председатель облдумы отказал, сославшись на отсутствие заключения администрации региона и профильного комитета.
Между тем, выступление Евгения Москвичева не обошлось без сенсаций. Так, депутат Госдумы рассказал о грядущих преобразованиях в транспортной и дорожной отрасли как региона, так и России. В частности, он сообщил о строительстве частной четырехполосной бетонной трассы «Китай-Россия-Белоруссия-Берлин». Она даст импульс развития и для Волгоградской области. Магистраль пройдет через 8 российских регионов, включая Саратовскую, Самарскую, Брянскую области, ее назначение – перенаправить и разгрузить пассажиропотоки. «Эту новость вы слышите впервые», - заметил депутат Госдумы, обращаясь к депутатам. По словам Евгений Москвичева, Волгоград стал одним из четырех городов России, которые получат федеральные деньги на развитие скоростного трамвая. Уже в этом году регион может получить на эти цели полмиллиарда рублей. Это будет транспорт нового поколения. При этом пути, пересекающиеся с дорогами, будут реконструированы – их «утопят» в асфальт для удобства проезда машин. Обустройством инфраструктуры займутся частные компании, при этом трамваи останутся в государственной собственности. «Люди сюда уже приезжали, работа ведется», - сообщил Евгений Москвичев. Как заявил депутат Госдумы, если проект по скоростному трамваю окажется удачным, он может быть скопирован на всю Россию, так как строить метро в городах численностью менее 3 миллионов человек считается нецелесообразным. В этом уверены эксперты исследовательских институтов. Трамваи должны стать основным видом общественного транспорта, подчеркнул Евгений Москвичев, на них делает ставку федеральный центр. Что касается Волгограда, уточнил депутат, для города кроме трамвая подходят и автобусы.
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