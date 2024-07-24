В России введут особый правовой режим для мигрантов-нарушителей

23 июля Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила три законопроекта, направленные на ужесточение политики по отношению к трудовым мигрантам. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина, новые правовые акты подразумевают создание реестра иностранных рабочих, нарушающих законы России.
В отношении неблагонадёжных мигрантов должен начать действовать особый правовой режим, существенно ограничивающий их права.
По информации журналистов, нарушителям запретят:
– заключать брак;
– выезжать за пределы места проживания;
– изменять место жительства или пребывания в России без разрешения полиции;
– покупать или продавать недвижимость и автомобили;
– регистрировать недвижимость и машины в государственных органах;
– получать водительские права, управлять автомобилем;
– открывать банковские счета, совершать переводы.
Отдельно законодатели предусмотрели поправки, сокращающие срок безвизового пребывания неблагонадёжных иностранцев в России с 180 до 90 суток.
Отметим, новые правила вступят в силу лишь после того, как разработанные депутатами законопроекты одобрят в Совете Федерации, а также подпишет президент Владимир Путин.