В регионе России хотят ввести обязательный тихий час в будни





В Саратовской области в ближайшее время могут ввести обязательный тихий час, во время которого будет строго запрещено громко включать музыку, делать ремонт, запускать пиротехнику. Соответствующий законопроект, сообщает ИА «СарИнформ», уже находится на рассмотрении и региональных депутатов.

По уточненным данным саратовского издания, речь идет даже не о часе тишины, а о целых двух часах с 13.00 до 15.00. При этом важно отметить, что соблюдать режим жители Саратовской области будут обязаны каждый день, а не только лишь в выходные.

– Сейчас в Саратовской области запрещено шуметь с 21:00 до 8:00. За нарушение предусмотрены штрафы. Теперь предлагается распространить этот запрет на временной промежуток с 13:00 до 15:00. Если закон примут, нельзя будет шуметь днем на детских и спортивных площадках, в СНТ, во дворах, в гостиницах, в многоквартирных домах, в медицинских, социальных и санаторных организациях, – перечисляют журналисты.

По уточненным данным одного из разработчиков проекта Александра Анидалова, аналогичный закон уже принят в 30 регионах России.