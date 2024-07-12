Федеральные новости

Солнечный ветер уже на подходе: ученые РАН предупредили россиян о магнитной буре

Федеральные новости 12.07.2024 14:44
0
12.07.2024 14:44


В ночь с 13 на 14 июля метеозависимые россияне могут вновь ощутить проблемы со здоровьем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на уточнённый прогноз лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИМЗФ СО РАН, в ближайшие дни Земля окажется во власти солнечного ветра.

По информации экспертов, жителям нашей планеты предстоит пережить магнитную бурю класса G1, которая считается слабой. Она не должна оказать существенного влияния на работу электроники, однако вполне себе может ощущаться людьми.

Отметим, ухудшение геомагнитной обстановки начнётся вечером 13 июля. Пиковых значений буря достигнет в период с полуночи до 6:00 14 июля. Как ожидается, уже ранним воскресным утром пагубное влияние солнечного ветра сойдёт на нет.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
12.07.2024 15:12
Федеральные новости 12.07.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.07.2024 18:33
Федеральные новости 11.07.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.07.2024 17:29
Федеральные новости 11.07.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.07.2024 14:27
Федеральные новости 10.07.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.07.2024 11:10
Федеральные новости 04.07.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.06.2024 17:42
Федеральные новости 28.06.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.06.2024 18:11
Федеральные новости 27.06.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.06.2024 17:52
Федеральные новости 27.06.2024 17:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.06.2024 16:57
Федеральные новости 27.06.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2024 15:31
Федеральные новости 26.06.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2024 14:42
Федеральные новости 25.06.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2024 19:48
Федеральные новости 24.06.2024 19:48
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
23.06.2024 22:14
Федеральные новости 23.06.2024 22:14
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
19.06.2024 12:18
Федеральные новости 19.06.2024 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
18.06.2024 17:36
Федеральные новости 18.06.2024 17:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:43
В Камышине простятся с погибшим на СВО Евгением ПавловымСмотреть фотографии
16:38
Четверо детей и восемь взрослых утонули в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
СК заинтересовался площадкой накопления ТКО во Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Водитель Mitsubishi переехал 9-летнего мальчика в Волжском – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Росводресурсы из-за жары снова увеличили сбросы воды на Волжской ГЭССмотреть фотографии
15:12
Организацию незаконной миграции в России отнесут к особо тяжким преступлениямСмотреть фотографии
14:44
Солнечный ветер уже на подходе: ученые РАН предупредили россиян о магнитной буреСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградскую область из Херсона прибудут 60 детейСмотреть фотографии
13:32
Стали известны районы-аутсайдеры по качеству питьевой воды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:28
«Слезла кожа и вспухли волдыри»: отдых на турбазе стал кошмаром для двух волгоградокСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде ожидают похолодание до +30 градусовСмотреть фотографии
12:33
Волгоградская пенсионерка пожертвовала 100 тыс. рублей на помощь участникам СВОСмотреть фотографии
12:28
«А это опять мне»: продавец под Волгоградом «отоварилась» на 189 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:13
В России растет спрос на премиальные кроссоверы и внедорожники EXEED – Волгоград не исключениеСмотреть фотографии
12:08
Игроки и тренеры «Краснодара» возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
В Волгограде энергетики устранили аварию, частично обесточившую Красноармейский районСмотреть фотографии
11:19
Житель Волгограда за 10 дней инвестировал в мошенников 5,8 млн рублейСмотреть фотографии
10:54
«Хотелось чем-то помочь»: житель Камышина бесплатно раздает козье молоко семьям погибших на СВОСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом в поселке Нариман за 9,8 млн рублей отреставрируют братскую могилуСмотреть фотографии
09:58
Форвард Руслан Болов расторгнул контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
09:08
В Волжском из-за коммунальной аварии ушла под воду проезжая часть ул. СоветскойСмотреть фотографии
08:49
Жители обезвоженного Котово молят о помощи БастрыкинаСмотреть фотографии
08:02
С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Шмель» простятся 12 июляСмотреть фотографии
07:56
В Волгоградской области оценили здоровье и красоту хвойного молоднякаСмотреть фотографии
22:12
Новые предложения по оздоровлению рек Донского бассейна в Волгоградской области подготовят к октябрюСмотреть фотографии
21:40
Бастрыкин заинтересовался квартирной историей в Волгограде с участием приставовСмотреть фотографии
21:02
Жительницу Волгоградской области осудят за «магический приворот» по WhatsAppСмотреть фотографии
20:24
«Семейный» мурал появится на фасаде девятиэтажки в ВолжскомСмотреть фотографии
19:54
Следствие просит выпустить из СИЗО генерал-майора Ивана ПоповаСмотреть фотографии
19:24
Волгоградца нашли мертвым в салоне иномарки на АнгарскомСмотреть фотографии
 