Солнечный ветер уже на подходе: ученые РАН предупредили россиян о магнитной буре





В ночь с 13 на 14 июля метеозависимые россияне могут вновь ощутить проблемы со здоровьем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на уточнённый прогноз лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИМЗФ СО РАН, в ближайшие дни Земля окажется во власти солнечного ветра.

По информации экспертов, жителям нашей планеты предстоит пережить магнитную бурю класса G1, которая считается слабой. Она не должна оказать существенного влияния на работу электроники, однако вполне себе может ощущаться людьми.

Отметим, ухудшение геомагнитной обстановки начнётся вечером 13 июля. Пиковых значений буря достигнет в период с полуночи до 6:00 14 июля. Как ожидается, уже ранним воскресным утром пагубное влияние солнечного ветра сойдёт на нет.