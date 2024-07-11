Врачи достали из желудка девочки 8-сантиметровый ягодный «камень»





С нерядовым случаем столкнулись специалисты областной детской клинической больницы в Саратове, когда к ним доставили семилетнюю девочку с жалобами на рвоту и боль в животе. Сделав рентген, врачи поняли, что в желудке у ребенка присутствует крупное инородное тело.

– Девочки привезли в хирургическое отделение, где медики диагностировали у нее в желудке спрессованный комок из остатков ягод диаметром 8 сантиметров. В итоге «камень» вытащили. Потребовалось ли при этом хирургическое вмешательство или же инородное тело достали через рот, не уточняется, – передает ИА «СарИнформ».

По данным саратовских журналистов, после извлечения образования ребенок уже идет на поправку. Состояние девочки оценивается врачами положительно.

По уточненным сведениям, 8-сантиметровый комок образовался в желудке ребенка из ягод под названием ирга. Подобные случаи хоть и редки, но встречаются в случаях, когда дети едят неспелые ягоды в неограниченных количествах.