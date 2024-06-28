



Глава Следственного комитета России в ходе Петербургского международного юридического форума допустил снятие моратория на смертную казнь. По его словам, в России растет количество тяжких преступлений. При этом в стране по-прежнему тратят колоссальные средства на содержание преступников, которых в СССР приговаривали к высшей мере.

– Почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство? – задал на форуме вопрос Александр Бастрыкин, отметив, что произойти это должно по указу президента России.

Высшей меры наказания, по мнению главы СКР, заслуживают террористы – например, расстрелявшие людей в «Крокус сити».

– Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю, – сказал Александр Бастрыкин. – Поэтому я – сторонник смертной казни. Хотя я говорю о гуманизме, я думаю, что будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-80-100 человек, и он приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. При наличии такой криминогенной ситуации с детьми в некоторых случаях надо было бы применять смертную казнь.

Напомним, накануне самой обсуждаемой в рамках работы международного юридического форума в Петербурге стала фраза Бастрыкина. Общаясь с депутатами по вопросам миграционной политики, он процитировал комментарий из соцсетей и назвал Госдуму «Государственной дурой». Вячеслав Володин посчитал, что таким образом глава СКР обидел весь российский народ, однако читатели ИА «Высота 102» с этим не согласились.