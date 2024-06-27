Глава СКР Александр Бастрыкин назвал ГД «Государственной дурой»

Хлесткое высказывание позволил себе на полях Петербургского международного юридического форума Александр Бастрыкин. Как сообщают федеральные СМИ, рассуждая о миграционной политике, глава Следственного комитета России назвал Госдуму «Государственной дурой». Реакция депутатов оказалась молниеносной, а спикер ГД Вячеслав Володин убежден, что своими словами Бастрыкин оскорбил российский народ.

В частности сообщается, что нелестное высказывание в адрес ГД прозвучало в ходе беседы Бастрыкина с одним из парламентариев. Глава СК поинтересовался, заинтересованы ли в Госдуме «в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации».

– Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура, – цитируют СМИ слова Александра Ивановича.

Вячеслав Володин, комментируя случившееся, высказал уверенность, что слова Бастрыкина, прозвучавшие в адрес депутатов, задели граждан России.

– Депутаты избраны гражданами Российской Федерации. Он оскорбил народ, – заявил спикер Госдумы.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, в свою очередь, поспешил напомнить Александру Бастрыкину о том, какой пост он занимает, и призвал его извиниться за слова. Что на это думает глава СКР, пока не сообщалось.